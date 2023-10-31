Стало известно о пользе шоколада для пожилых Врач Соломатина: шоколад с 70%-ным содержанием какао имеет омолаживающее свойство

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Пожилым следует включить в рацион шоколад с 70%-ным содержанием какао, за счет большого количества антиоксидантов он имеет омолаживающее свойство, пояснила врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что благодаря этой сладости снижаются риски развития онкологии и атеросклероза.

Кусочек шоколадки с 70%-ным содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой ее делает большое количество антиоксидантов в составе. <...> Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза, — уточнила врач.

Шоколад может положительно повлиять на иммунную систему. Добавив его в рацион, человек будет реже болеть и быстрее справляться с простудными заболеваниями. Соломатина отметила, что в шоколаде есть магний, который благоприятно воздействует на нервную и костную системы. Это вещество успокаивает, расслабляет, улучшает состояние волос, зубов, ногтей и костей, а также понижает давление.

Врач добавила, что кофеин, содержащийся в горьком и темном шоколаде, тонизирует организм. В связи с этим она посоветовала пожилым есть продукт в первой половине дня. Соломатина порекомендовала медленно рассасывать кусочек шоколада во рту, а не разжевывать, чтобы организм получил всю пользу от продукта.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что вакцинация от опоясывающего лишая может снизить риск развития болезни Альцгеймера. По ее словам, вирус герпеса оказывает негативное влияние на головной мозг человека и в 3,5 раза увеличивает вероятность слабоумия.