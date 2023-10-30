Выходные в ноябре 2023 года: когда работаем и когда отдыхаем Рассказываем про выходные дни и праздники в ноябре 2023 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Выходные в ноябре 2023 года

Ноябрь богат на памятные даты. Однако далеко не все из них признаны государственными праздниками. Рассказываем, в какие дни ноября жители РФ смогут отдохнуть, а когда придется выйти на работу.

Какие государственные праздники отмечают в России в ноябре

В ноябре Россия отмечает только один государственный праздник — День народного единства. Он ежегодно справляется 4 ноября и является общепринятым выходным. Это последний государственный праздник в 2023 году. Затем жители РФ будут работать в обычном режиме почти два месяца, пока не уйдут на зимние каникулы в январе 2024.

Выходные дни в ноябре 2023 года

В ноябре 2023 года День народного единства приходится на субботу. Согласно ТК РФ, празднование переносится на понедельник, так что россиянам предстоит провести длинные выходные. Жители РФ будут отдыхать с 4 по 6 ноября. При этом накануне, 3 ноября, можно ждать неполный рабочий день.

После этого жители РФ будут работать по стандартному графику с пятидневной рабочей неделей. Таким образом, в ноябре будет всего девять выходных дней:

4–6 ноября;

11–12 ноября;

18–19 ноября;

25–26 ноября.

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В связи с праздничными выходными в ноябре 2023 года будет 20 полноценных рабочих дней и один сокращенный. Россияне отработают всего 167 часов (при стандартной 40-часовой рабочей неделе). Это на девять часов меньше, чем было в октябре, и на один меньше, чем будет в декабре.

Как отмечают 4 ноября в России

4 ноября в России традиционно проходят торжественные шествия, благотворительные акции, мастер-классы и другие мероприятия. Особую роль в этот день играют экспозиции, посвященные культурному разнообразию и традициям народов России.

Ко Дню народного единства приурочен Большой этнографический диктант. В 2023 году он будет проводиться в онлайн-формате с 3 по 8 ноября. Цель проекта — повышение общей этнокультурной грамотности, а также знакомство населения с культурой народов РФ.

В первую субботу ноября россияне отметят не только государственный, но и церковный праздник. А именно — осенний день почитания Иконы Казанской Божией Матери. Накануне в храмах пройдет всенощное бдение. Затем верующие смогут подойти к чудотворной иконе, чтобы прочитать молитву или торжественный гимн. По совету священнослужителей, в этот день также стоит причаститься.

Фото: foto.patriarchia.ru Патриаршее служение в праздник Казанской иконы Божией Матери в Александро-Невском скиту

Какие еще праздники и памятные даты отмечают в ноябре

В ноябре 2023 года россиян ждут многочисленные профессиональные и тематические праздники, а также памятные даты. Главная из них выпадает на 7-е число: это годовщина Октябрьской революции 1917 года. В «красный день календаря» уже не проходят торжественные марши и митинги. Но это все равно хороший повод поздравить пожилых родственников.

В ноябре в России справляют различные милитарные праздники. Например, 15 ноября по традиции отмечают День призывника. В военкоматах проходят дни открытых дверей для старшеклассников. А в школах и техникумах проводятся тематические классные часы и встречи с ветеранами.

Уже в середине ноября россияне начинают подготовку к Новому году: 18-го числа отмечается День рождения Деда Мороза. В этот день в Великом Устюге возводят первую новогоднюю ель. Дети пишут поздравительные письма для Дедушки, а на улицах проводятся праздничные гуляния.

Ноябрь богат на профессиональные праздники. Например, 1-го числа отмечается День менеджера, а 5-го — День военного разведчика. Специальные отряды быстрого реагирования отмечают свой день 9 ноября. А двумя днями позже справляются День офтальмолога и День экономиста. 20 ноября известно как Международный день педиатра, а 25 — как День российского военного миротворца.

В ноябре отмечаются и медицинские праздники. Например, на 14 ноября выпадает Всемирный день борьбы против диабета. Днем ранее отмечается Международный день слепых. А 12 ноября проходит Всемирный день борьбы с пневмонией. Цель медицинских праздников — повысить осведомленность населения о распространенных болезнях и недугах. В эти дни проводятся благотворительные акции и лекции.

Церковные праздники в ноябре 2023 года

Весь ноябрь верующие поминают святителей и великомучеников. Но особое значение для православных христиан имеет дата 28 ноября. Именно в этот день начинается Рождественский пост. Он длится 40 дней и заканчивается 6 января, в Сочельник. Начало поста выпадает на вторник, так что в этот день верующим дозволено есть рыбу и постные блюда с маслом.

Теперь вы знаете, какие праздники отмечают в России в ноябре и сколько выходных дней ждет россиян в последний месяц осени.

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