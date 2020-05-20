Стало известно, как в Москве берут анализы на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b7bc68be-76e8-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa

Некоторым москвичам с 15 мая начали приходить на телефон сообщения с предложением пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как проходит исследование, на практике узнали журналисты.

Одно из таких сообщений пришло корреспонденту «Вечерней Москвы». В нём был указан адрес поликлиники, записаться на приём можно было дистанционно, выбрав удобное время на портале mos.ru. Пройти тестирование возможно в течение трёх дней после получения приглашения.

В здании поликлиники в Хорошёво-Мнёвниках предусмотрены три входа: один для обычных пациентов, второй — для людей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, третий — для пришедших сдавать кровь по приглашению. На входе всем в обязательном порядке измеряют температуру, выдают бахилы, маски и перчатки.

Людей в отделении для «эсэмэсочников» было немного — несколько пациентов сидели на скамейках на безопасной дистанции. Две медсестры в одноразовых масках и халатах раздали посетителям документы, в которых необходимо указать свои данные и подписать согласие на их обработку, взятие анализов.

В кабинете — два врача в одноразовых масках и халатах. Забор анализов проходит быстро. Проверяют сразу по двум параметрам — на наличие антител к коронавирусу, которые покажут, что человек уже перенёс болезнь и может, например, стать донором плазмы, а также на наличие вируса в настоящий момент. Так как тестирования два, их виды тоже разные — забор крови из вены и мазок из горла и носа.

Результаты можно узнать через два-три дня после сдачи. Если тест дал положительный результат, то пациенту сообщают об этом по телефону. Может прийти сообщение, но проще всего посмотреть результат на «Госуслугах».

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители. По словам мэра столицы Сергея Собянина, через две-три недели любой москвич сможет записаться на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).