США вложат $250 млн в быстрые тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5763d58-d35f-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/Global Look Press

Соединённые Штаты инвестируют $250 млн в технологии тестирования на коронавирус, которые займут не более 15 минут. Об этом 31 июля сообщили в Минздраве страны.

Средства будут направлены семи разным компаниям, которые разрабатывают быстрые технологии для тестирования на коронавирус, передаёт ТАСС.

Уточняется, что три фирмы занимаются аппаратами для тестов, другие разрабатывают тесты в лабораториях.

Ранее NEWS.ru писал, что американская биотехнологическая компания Moderna начала 27 июля в Соединённых Штатах третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Общая стоимость программы превысит $950 млн.

Участниками клинических испытаний станут 30 тысяч человек. Они будут проведены по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1. Люди, которым введут инъекцию, не будут знать, что именно они получили — вакцину или плацебо. После двух доз для каждого добровольца учёные постараются понять, кто из участников исследования более подвержен инфекции в повседневной жизни. Особое внимание уделят наблюдению за волонтёрами из регионов, где вирус по-прежнему распространяется беспрепятственно. Результаты испытаний покажут, защищают ли две дозы вакцины от симптомов COVID-19 и нужно ли применять её для широкого использования.

Как отмечает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медико-биологических исследований Министерства здравоохранения Штатов $483 млн. Предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдёт на сравнительно небольшом числе добровольцев. Но в ходе дискуссий и консультаций с участием Food and Drug Administration (американский аналог Роспотребнадзора) стороны решили увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $472 млн.