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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбупг заявил о том, что вакцина «Спутник V» способна хорошо защищать от коронавируса и животных. Однако сначала надо привить людей.

Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить, — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

По мнению специалиста, животных также необходимо прививать — и не только раджи их защиты, но и для предотвращения циркуляции вируса между человеком и животным.

Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» все доклинические испытания проходила на животных и показала хорошие результаты.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что агентство намерено до конца года зарегистрировать новый препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19». Об этом писал NEWS.ru.