Санатории России запустили программу реабилитации после COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c9f331e-4a69-11eb-8d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Оздоровительный туризм станет одним из основных видов туризма в этом зимнем сезоне. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что уже сейчас санатории по всей стране запустили программы реабилитации после COVID-19. Кроме того, уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют активно развиваться бальнеологии — оздоровлению с помощью минеральных вод и лечебных грязей.

По словам Чернышенко, специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19 разработали курорты с термальными источниками в Сочи, на Северном Кавказе, а также туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае и оздоровительные санатории Сибири.

Как рассказал зампред правительства, в регионы с оздоровительными курортами можно добраться, воспользовавшись чартерной программой. Недавно начались полёты в Шерегеш Кемеровской области, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Кавказе, также впервые на Новый год планируется организовать чартеры во Владивосток, а в феврале — на зимний Байкал, передаёт ТАСС.

Чернышенко также посоветовал в зимнем сезоне обратить внимание на автомобильные маршруты для путешествий по центральной части страны. В частности, по городам Золотого кольца, в которых везде есть необходимая туристическая инфраструктура. При этом во время поездок необходимо строго соблюдать меры санитарной безопасности, напомнил вице-премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что российские корпорации начали направлять своих сотрудников после перенесённой коронавирусной инфекции на реабилитацию в Сочи. На черноморском курорте специальные программы восстановления предлагают 22 санатория.

Курс восстановления рассчитан на период от недели до 21 дня. Используются сухие углекислые ванны, дыхательная гимнастика, массажи и различные виды физиопроцедур.

Для того чтобы приехать на восстановление, с момента выздоровления должен пройти месяц. При этом человеку необходимо получить все документы о состоянии здоровья.