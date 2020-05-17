У россиян достаточно часто выявляют повышенный уровень сахара в крови. Специалисты отмечают неуклонный рост заболеваемости населения диабетом второго типа, в основе которого лежит нарушение углеводного обмена. О том, как повышенный уровень глюкозы влияет на организм и как этого избежать — в материале NEWS.ru.

Избыток сахара в крови в первую очередь приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что это вещество гигроскопично — оно имеет свойство притягивать и удерживать влагу. При этом у сахара достаточно высокая растворимость. В конечном итоге из-за избыточного содержания этого вещества в крови происходит её загущение, что оказывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Из-за того, что кровь становится густой, ей тяжело проникнуть в маленькие капилляры и сосуды в организме. Это приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток. В конечном итоге они закисляются отходами жизнедеятельности и отмирают, поясняет специалист. Такие процессы могут приводить к атеросклерозу, инсульту и инфаркту.

Нарушение питания клеток также приводит к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией. Эти заболевания проявляются чувствами покалывания, пощипывания или жжения в руках и ногах. Чаще всего поражение происходит в стопах. На них оказывается очень высокая нагрузка, и кровь там застаивается больше всего. В частности, из-за гравитации — венозный отток всегда идёт против гравитации. Зачастую у пациентов с сахарным диабетом возникает сухая гангрена, в результате чего приходится производить ампутацию пальцев ног. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог

Между тем повышенный уровень глюкозы в крови приводит к инсулинорезистентности — происходит нарушение метаболизма глюкозы и поступления её в клетки, отмечает врач. В результате человек сталкивается с набором лишнего веса, слабостью, потливостью, тремором и частыми позывами к мочеиспусканию из-за желания потреблять много жидкости (организм хочет разбавить избыток сахара).

Терапевт настоятельно рекомендует обратиться к врачу в случае, если содержание сахара в крови превышает 6.0 ммоль/л.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее исключать поступление в организм сахаров тоже не стоит — это может привести к тому, что уровень глюкозы упадёт слишком сильно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Чтобы не столкнуться с сахарным диабетом, специалист рекомендует отдать предпочтение приготовлению еды дома. Всё дело в том, что практически во всех покупных готовых продуктах содержится большое количество сахара — его добавляют для усиления вкуса. В частности, речь идёт о йогуртах, полуфабрикатах, консервах, выпечке и напитках.

Кроме того, стоит заменить белый сахар в рационе на натуральные подсластители — мёд (при отсутствии аллергии), стевию или сироп агавы. Однако перед покупкой стоит обратить внимание на состав продукта — он не должен быть разбавлен другими ингредиентами. Обычно качественные товары можно найти в специализированных магазинах правильного питания, поясняет диетолог.

При этом нужно понимать, что проблема даже не в самом белом (свекольном) сахаре, а в том, какого качества он представлен в низком ценовом сегменте. Такой не совсем качественный продукт повышает уровень глюкозы в крови намного быстрее, чем натуральные подсластители. Если найти действительно настоящий белый сахар, при умеренном потреблении он не окажет негативного влияния на организм. Светлана Титова диетолог диетолог

Специалист рекомендовала по возможности отдавать предпочтение качественным продуктам. Зачастую они находятся в более высоком ценовом сегменте, однако не оказывают пагубного влияния на организм.