Россиянам рассказали, какие продукты опасны для здоровья после 45 лет

Употребление некоторых продуктов в возрасте после 45 лет может спровоцировать развитие ряда опасных заболеваний. В их числе сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, онкология, атеросклероз, болезнь Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, как следует пересмотреть свой рацион, чтобы сохранить здоровье.

Прежде всего она порекомендовала отказаться от сладкой выпечки. По её словам, в возрасте после 45 лет такие лакомства организм воспринимает как яд. Дело в том, что они имеют высокий гликемический индекс, насыщены трансжирами и сахаром. Употребление таких продуктов портит кожу, фигуру и негативно отражается на умственной деятельности.

Диетолог посоветовала также исключить из рациона сахар и его производные — шоколад, мармелад, конфеты и другие подобные кондитерские изделия. Злоупотребление ими не только грозит вышеперечисленными болезнями, но и появлением «сахарного лица». Оно характеризуется тусклым цветом кожи, появлением пигмента, красных пятен и отёчностью.

Тем, кто совсем не может отказаться от сладкого, специалист посоветовала заменить его бананами, черносливом, яблоками, финиками.

Эксперт также отметила, что после 45 лет для здоровья опасны магазинные варенья, соленья, шпроты. Они содержат массу консервантов, подсластителей, а также в них присутствуют канцерогены. Последних также много в колбасах, сосисках, копчёностях.

Тем, кто перешагнул 45-летний рубеж, диетолог также порекомендовала отказаться от алкоголя. Его употребление вредит печени и способствует набору лишнего веса.

Ранее диетологи рассказали, к чему может привести полный отказ от мяса на длительный срок. Отсутствие его в рационе может спровоцировать развитие железодефицитной анемии, вызвать нехватку в организме витамина В12 и общего белка крови. Кроме того, человек начнёт преждевременно стареть.