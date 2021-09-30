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Россиянам рассказали, чем грозит полный отказ от мяса

09:51, 01 октября 2021
Россиянам рассказали, чем грозит полный отказ от мяса Разделка мяса Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Если из обычного рациона полностью исключить мясо, но оставить рыбу, яйца и кисломолочные продукты, то за короткое время с организмом ничего не случится. При длительном же отказе может быть железодефицитная анемия. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Если же исключить из рациона весь животный белок, то человек рискует столкнуться, помимо железодефицитной анемии, с дефицитом витамина В12 и общего белка крови,отметила диетолог.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва считает, что при полном отказе от мяса, в том числе и птицы, организм будет преждевременно стареть. Это связано с тем, что из организма пропадёт животный белок, который отвечает в построении гормонов человека.

Кроме того, у человека, который переходит только на «вершки и корешки», может пострадать направление, связанное с достижением целей, потому что уйдёт здоровая профессиональная агрессия, — сообщает Королёва.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что супы не являются необходимой частью здорового рациона, а в некоторых случаях даже могут нанести вред организму. По словам врача, супы на крепком мясном бульоне противопоказаны при язвенной болезни и гастрите.

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