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Россиянам рассказали, как обрабатывать смартфоны для защиты от коронавируса

08:27, 17 ноября 2020 68
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный телефон может быть одним из основных источников бактерий и вирусов, предупредили в Роспотребнадзоре.

Так, он может стать переносчиком возбудителей гриппа, коронавируса и других респираторных вирусных инфекций.

В ведомстве рекомендуют после посещения общественных мест тщательно мыть руки и насухо вытирать их бумажным полотенцем. Гаджеты следует регулярно обрабатывать антисептиками, особое внимание уделять месту, где корпус соприкасается с лицом.

Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом там подчеркнули, что лучше всего вообще отказаться от чехла, передаёт «Москва 24».

Ранее терапевт Игорь Юркин рассказал NEWS.ru, что коронавирус в магазине может находиться на упаковках тех или иных товаров. Однако их обработка в стремлении защититься от инфекции по сути бесполезна.

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