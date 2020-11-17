Россиянам рассказали, как обрабатывать смартфоны для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/677b176e-2896-11eb-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильный телефон может быть одним из основных источников бактерий и вирусов, предупредили в Роспотребнадзоре.

Так, он может стать переносчиком возбудителей гриппа, коронавируса и других респираторных вирусных инфекций.

В ведомстве рекомендуют после посещения общественных мест тщательно мыть руки и насухо вытирать их бумажным полотенцем. Гаджеты следует регулярно обрабатывать антисептиками, особое внимание уделять месту, где корпус соприкасается с лицом.

Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, — отметили в Роспотребнадзоре.

При этом там подчеркнули, что лучше всего вообще отказаться от чехла, передаёт «Москва 24».

Ранее терапевт Игорь Юркин рассказал NEWS.ru, что коронавирус в магазине может находиться на упаковках тех или иных товаров. Однако их обработка в стремлении защититься от инфекции по сути бесполезна.