Россиянам рассказали, как обрабатывать смартфоны для защиты от коронавируса

Мобильный телефон может быть одним из основных источников бактерий и вирусов, предупредили в Роспотребнадзоре.
Так, он может стать переносчиком возбудителей гриппа, коронавируса и других респираторных вирусных инфекций.
В ведомстве рекомендуют после посещения общественных мест тщательно мыть руки и насухо вытирать их бумажным полотенцем. Гаджеты следует регулярно обрабатывать антисептиками, особое внимание уделять месту, где корпус соприкасается с лицом.
Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, — отметили в Роспотребнадзоре.
При этом там подчеркнули, что лучше всего вообще отказаться от чехла,
Ранее терапевт Игорь Юркин рассказал NEWS.ru, что коронавирус в магазине может находиться на упаковках тех или иных товаров. Однако их обработка в стремлении защититься от инфекции по сути бесполезна.