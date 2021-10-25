Россиянам рассказали, как можно помочь пациентам с деменцией

Чтобы эффективно бороться с деменцией, необходимо выявить проблему на ранней стадии и как можно скорее обратиться к профессионалам. Основатель и генеральный директор группы компаний «Опека» Алексей Маврин в комментарии для телеканала «360» назвал деменцию проблемой 21-го века.

Деменция — это проблема XXI века. <...>Это проблема, которую так просто не решить. Первое — нужно распознать её вовремя, а второе — отдать это дело в профессиональные руки, — объяснил Маврин.

Эксперт добавил, что за больным с деменцией желательно следить 24 часа в сутки: болезнь постоянно прогрессирует, а значит, внимания родственников и сиделки может оказаться недостаточно. По словам Маврина, пациента с деменцией должен регулярно посещать психиатр и невролог, специалисты смогут подобрать нужные лекарства, необходимые для замедления прогресса болезни. Он посоветовал родственникам пациента консультироваться с психологом, так как, по мнению Маврина, это поможет лучше понять больного.

Ранее учёные выяснили, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. По данным исследователей, фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга.