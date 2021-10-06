Назван способный защитить от деменции продукт

Природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа американских и индийских учёных, результаты их исследования опубликованы на портале Frontiers.

Специалисты отметили , что целебное свойство фенхола заключается в его способности снижать уровень нейротоксичности мозга. Лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, влияющими на микробиом кишечника.

Взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником учёные изучили в ходе исследования. Анализ 144 тысяч природных соединений показал, что фенхол, придающий базилику его ароматный запах, лучше других стимулирует определённый рецептор. В свою очередь это не позволяет накапливаться в мозге токсичным бета-амилоидным соединениям.

Ранее стало известно, что учёные выяснили, как избежать болезни Альцгеймера. Влияние амилоидного белка, вырабатываемого печенью, на нейродегенерацию и развитие болезни Альцгеймера у мышей впервые продемонстрировали австралийские учёные. По мнению исследователей, уровень образования данного белка можно снизить, изменив структуру питания.