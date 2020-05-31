Российский учёный назвал ещё одну группу риска заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b8cb0ab8-a3b0-11ea-b939-fa163e074e61_660.jpg Андрей Дёмин Фото: mpmo.ru

Президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Дёмин сообщил о необходимости включить в группу риска заражения коронавирусной инфекцией курящих и пьющих людей.

Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает и вероятность, что он получит тяжёлые осложнения, будет больше. <...> Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определённый запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны ещё до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу, — пояснил учёный в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что алкоголь не только не спасает от коронавируса, но и ухудшает иммунитет, влияет на лёгкие и другие органы человека. Также он подчеркнул, что ВОЗ дала заключение, в котором курение является отягощающим фактором при COVID-19.

В проект нового КоАП могут ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация касается не всех граждан, а только тех, для кого вакцинация обязательна по закону. Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас и Минюст РФ также подтвердили, что прививать будут только граждан из группы риска.

Однако депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал штрафы решением поспешным и излишним. А член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил категорически против такого решения, так как вакцинация — это право граждан, а не обязанность, писал NEWS.ru ранее.