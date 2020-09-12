Российский кардиолог раскритиковал употребление корвалола и валокордина

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Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов заявил, что в употреблении валокордина и корвалола больше вреда, чем пользы.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиолог отметил , что эти препараты практически идентичны. Главным действующим веществом в их составе является фенобарбитал — седативное средство с большим количеством побочных эффектов. Он вызывает привыкание, в связи с чем медик рекомендовал воздержаться от его употребления.

Иванов подчеркнул, что фенобарбитал обладает успокаивающим эффектом, но по сути не решает никаких проблем. Кардиолог добавил, что это средство уже давно запрещено за границей.

Ранее кардиолог рассказал NEWS.ru об одном из самых опасных видов инфаркта — «тихом» или бессимптомном. Это состояние можно принять за усталость, простуду или гастрит.