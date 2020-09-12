Российский кардиолог раскритиковал употребление корвалола и валокордина

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов заявил, что в употреблении валокордина и корвалола больше вреда, чем пользы.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» кардиолог
Иванов подчеркнул, что фенобарбитал обладает успокаивающим эффектом, но по сути не решает никаких проблем. Кардиолог добавил, что это средство уже давно запрещено за границей.
Ранее кардиолог рассказал NEWS.ru об одном из самых опасных видов инфаркта — «тихом» или бессимптомном. Это состояние можно принять за усталость, простуду или гастрит.
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