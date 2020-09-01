Тихий убийца: назван самый опасный вид инфаркта

Считается, что инфаркт миокарда — это состояние, которое пропустить невозможно. Он проявляется острой болью в грудной клетке, головокружением, потерей сознания. Всё это актуально только для острого инфаркта. Наряду с ним существует так называемый «тихий» или бессимптомный. Это состояние можно принять за усталость, простуду или гастрит. NEWS.ru узнал у врачей о коварном недуге, который приходит внезапно, разрушает сердечную мышцу и приводит к летальному исходу.

По данным учёных из Гарвардского университета, «тихими» являются почти половина всех инфарктов миокарда на планете. Врач-кардиолог Роман Урсов в беседе с NEWS.ru приводит другие цифры — около 10% некрозов сердечной мышцы проходят почти бессимптомно. Человек ощущает лишь лёгкое недомогание, слабость, изжогу, головокружение, боль в горле. А тем временем у него развиваются патологические изменения миокарда. Часть сердечной мышцы отмирает, так как перестаёт снабжаться кислородом.

Иногда врачи обнаруживают «тихий» инфаркт годовой или двухлетней давности совершенно случайно, когда при обследовании находят на сердце видимый рубец, сообщает Роман Урсов. Это один из основных признаков, который указывает на то, что пациент пережил инфаркт «на ногах». Почему у одних людей при сердечном приступе наблюдается ярко выраженная клиническая картина, а другие не чувствуют почти ничего — медицина не знает точного ответа на этот вопрос.

Предполагается, что у некоторых пациентов по разным причинам утрачивается болевая чувствительность. Также бессимптомный инфаркт может развиваться не столь молниеносно, а постепенно. «Закрываются» мелкие сосуды, и происходит ступенчатый некроз. Сначала поражается небольшая часть сердечной мышцы, потом некроз распространяется в течение нескольких дней. Это значительно сглаживает симптоматику. Роман Урсов Врач-кардиолог Врач-кардиолог

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

У больных сахарным диабетом на 50% чаще инфаркт проходит бессимптомно, чем у людей без этой патологии, отмечает Урсов. Из-за постоянного повышения сахара в крови нарушается микроциркуляция сосудов и снижается болевая чувствительность. Такие пациенты в принципе почти не ощущают любые неполадки в работе сердца.

Также «тихий» инфаркт в несколько раз чаще случается у женщин, чем у мужчин, отметил кардиолог. Точного ответа на вопрос «почему», также нет. Врачи предполагают, что у слабого пола гораздо выше болевой порог из-за «некоторых особенностей строения болевых рецепторов». Правда, учёные из Гарвардского университета приводят противоположные данные — мужчины в пять раз чаще переживают «тихий» инфаркт, чем женщины.

Любой перенесённый инфаркт увеличивает риск внезапной смерти. А бессимптомный — в особенности, отметил Роман Урсов. Главная опасность заключается в том, что пациент не знает о своём состоянии и продолжает вести привычный образ жизни. Особенно рискуют те, кто много двигается и занимается спортом. На фоне высокой физической активности могут случиться разные нарушения в работе миокарда, например, развиться сердечная недостаточность. При отсутствии нужного лечения это состояние угрожает жизни пациента.

«Опасным состоянием для всей сердечно-сосудистой системы» назвал «тихий» инфаркт в беседе с NEWS.ru эндоваскулярный хирург, кардиолог Николай Данилов. Он сообщил, что сохранение привычной физической активности после приступа может привести к возникновению аневризмы сердца — это выпячивание истончённого участка стенки этого органа. Такой диагноз во много раз увеличивает вероятность повторного инфаркта с летальным исходом.

Сразу диагностировать инфаркт миокарда можно не всегда. Пациентам из «группы риска» врачи рекомендуют проходить регулярные обследования — делать кардиограмму и УЗИ сердца. Вероятность сердечного приступа возрастает у курильщиков, людей с повышенным уровнем холестерина в крови, избыточным весом, высоким артериальным давлением. Также предрасположенность к заболеваниям системы кровообращения часто передаётся по наследству. Если у кого-то из близких родственников случался инфаркт, человеку следует внимательнее следить за здоровьем.