Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН по инфекционным заболеваниям

https://static.news.ru/photo/c25e0f62-71e1-11eb-8d3f-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

В России утверждены новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить санитарные правила и нормы<...>. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, — сказано в документе.

Новый СанПиН вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили условия, при которых иностранные студенты могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение в российских вузах. Приезжие должны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус и сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ. Это касается тех стран, с которыми открыто регулярное авиасообщение.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии. Там отметили, что занятия не должны начинаться раньше 08:00 даже несмотря на «плавающий» график занятий, введённый для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса.