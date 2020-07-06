Роспотребнадзор призвал не кормить грибами детей до 14 лет

https://static.news.ru/photo/54d22b80-bf7c-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали не кормить детей до 14 лет лесными грибами, поскольку в детском организме недостаточно ферментов для их переваривания.

В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их (грибов. —NEWS.ru) переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет, — заявили в пресс-службе ведомства.

Специалисты напомнили, что каждый год в России около одной тысячи человек отравляются грибами, около 30 случаев заканчиваются летальными исходами. Чаще всего отравления детей связаны с тем, что они едят грибы сырыми.

В Роспотребнадзоре отметили, что лучше всего собирать грибы вдали от дорог и населённых пунктов. Важно срезать их с целой ножкой. Чтобы грибы дольше оставались свежими, лучше складывать их в плетёные корзины.

В Роспотребнадзоре призывают готовить грибы в день сбора. Сначала их необходимо отварить в течение десяти минут, после этого промыть и только потом приступать к готовке. Без предварительного отваривания можно готовить только белый гриб, рыжик обыкновенный и груздь. Специалисты подчёркивают, что собранные грибы нельзя покупать у случайных людей, а также в местах несанкционированной торговли.

NEWS.ru писал, что доктор Александр Мясников предупредил об опасности лесных грибов. По его словам, в грибах крайне мало белков, всего 3%, которые «усваиваются крайне плохо» из-за высокого содержания хитина. Медик отметил, что в грибах немного калорий — всего 30 ккал на 100 граммов, а витамины погибают при термической обработке, а сырыми грибы нельзя есть. Также Мясников отметил, что грибы впитывают все вредные вещества, которые находятся в почве и воде.