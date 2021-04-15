Прибывших из Турции и Танзании обязуют сдавать второй ПЦР-тест

https://static.news.ru/photo/de506118-9e7b-11eb-adfe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян, которые вернутся домой из Танзании и Турции до 1 мая, предложили тестировать на коронавирус дважды.

Проект постановления размещён Роспотребнадзором на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе сказано, что ведомство собирается обязать граждан сдавать повторный ПЦР-тест в течение пяти дней. Данные нужно будет загрузить на портал госуслуг, заполнив соответствующую форму.

Но будет и исключение из правил: освободят от этой меры только членов экипажей самолётов, осуществляющих перевозку из указанных государств.

Оперштаб ранее ввёл запрет на авиасообщение с Турцией, который вступил в силу 15 апреля и завершится 1 июня 2021 года.

Полёты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — также будут прекращены на полтора месяца.

Как писал NEWS.ru, в связи с новыми ограничениями «Аэрофлот» собирается перенаправить мощности на Египет. Число мест в его лайнерах увеличится вдвое, сейчас они заполняются на 90%.