«Аэрофлот» вдвое увеличит перевозки в Египет из-за закрытой Турции

https://static.news.ru/photo/42e51a92-e942-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения на полёты в Турцию из России сыграли свою роль, и теперь «Аэрофлот» намерен увеличить вдвое рейсы в Каир. Так компания намерена возместить себе убытки от отменённых рейсов.

«Аэрофлот», единственный российский перевозчик, осуществляющий рейсы Москва — Каир, напомнил РБК. И уже с 26 апреля перевозчик нарастит их количество и ёмкость, сообщил заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

В Египет будут летать более вместительные широкофюзеляжные лайнеры, в которых будет увеличен ежемесячный пассажиропоток до 8,5 тысячи человек. Это почти вдвое больше, чем сейчас.

Компания летает в египетскую столицу шесть раз в неделю, используя для этого Airbus A321 (в парке 33 лайнера).

Ранее NEWS.ru писал, что Крым стал самым динамически дорожающим российским курортом после закрытия Турции для россиян. Цены на отдых там поднялись сразу на 20–30%. «В Крыму рост составил 20–30%, в Краснодарском крае — 10–15%. Подорожали именно объекты размещения, не авиабилеты. Спрос превышает предложение, особенно на Крымском полуострове, где в принципе мало отелей», — рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.