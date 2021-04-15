Цены на отдых в России резко подскочили до 30%

https://static.news.ru/photo/84f699be-921d-11e9-ba86-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Крым стал самым динамически дорожающим российским курортом после закрытия Турции для россиян. Цены на отдых там поднялись сразу на 20-30%.

Как сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, стоимость туров и отдыха в отелях подскочила буквально за одну ночь.

В Крыму рост составил 20-30%, в Краснодарском крае — 10-15%. Подорожали именно объекты размещения, не авиабилеты. Спрос превышает предложение особенно на крымском полуострове, где в принципе мало отелей, — рассказал он газете.

При этом напомнил эксперт, на полуострове всего пять пятизвёздных гостиниц.

Мкртчян рассказал, что около 50% путешественников, которые собираются на море в России, — это люди, не уехавшие в Турцию. В итоге Крым и Кубань в апреле-мае примут примерно на 100 тысяч больше путешественников, чем планировали.

Пока гостиницы успевают расселить всех желающих отдохнуть, но уже летом эксперт прогнозирует дефицит мест.

Летом они уже не справятся. В мае море холодное — поток отдыхающих меньше, — добавил он.

Даже сейчас, когда купаться в море ещё нельзя, цены на отдых очень высокие. Подорожало даже размещение в однозвёздных отелях.

На майские праздники в Краснодарском крае забронировано свыше 80% гостиничного фонда, отметили в пресс-службе администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на отдых именно в Сочи в мае 2021 года в среднем выросли до 50% из-за ограничений полётов в Турцию. Эксперты уверены, что при возобновлении авиасообщения туры на черноморское побережье снова упадут в цене.