Ревматолог дал советы, как не сорвать спину на дачных работах

https://static.news.ru/photo/10c3394a-9d46-11eb-8bef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный ревматолог Минздрава Московской области, руководитель Московского областного ревматологического центра Дмитрий Каратеев рассказал, как во время дачных работ не надорвать спину.

По мнению эксперта, основная причина травм — в том, что люди несколько месяцев не имеют значимых физических нагрузок, а затем начинают активно физически работать, находиться в неудобных позах. Из-за этого перегружается связочный аппарат, суставы и позвоночник. Поэтому лучше в течение года готовиться к дачным работам и заниматься физкультурой. Если этого не получается сделать, то хотя бы дни дачных работ следует начинать с зарядки.

Но как минимум перед выходом на грядку необходимо хорошо выспаться, надеть правильную одежду — такую, которая не стесняет движений. С утра необходимо размяться: встать сделать обычную гимнастику с вращениями, с наклонами. Всё делать аккуратно: просто для того, чтобы приступить к грядущей физической нагрузке разогретым, — рассказал специалист журналистам «Радио 1».

Эксперт отметил, что нужно оптимизировать свою нагрузку. Например, если необходимо носить воду вёдрами, то лучше брать два наполовину полных ведра, чем использовать одно ведро, но полное. Это защитит позвоночник от перекосов.

В ходе садовых работ рекомендуется использовать специальную экипировку для коленей и поясницы — наколенники и греющий пояс либо корсет. Для защиты локтей подойдёт бандаж на локтевой сустав или эластичный бинт.

Нужно надевать и перчатки — это защитит пальцы при работе в холодной земле. И ещё — для обработки грядок я советую садиться на скамеечку и табуреточку: это самая безопасная поза для таких работ, — заявил Дмитрий Каратеев.

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