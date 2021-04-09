Врач рассказал, как защититься от укуса клеща

https://static.news.ru/photo/96742fcc-9a8a-11eb-bfad-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Врач-терапевт Николай Долдо рассказал, как уберечься от укуса клеща.

По его словам, в первую очередь необходимо уделить внимание одежде. Следует надевать светлые вещи на резинке, желательно с капюшоном. При этом штаны необходимо заправлять в носки и использовать специальные спреи.

Каждые 15 минут следует осматривать себя на предмет клещей, уделяя особое внимание подмышкам, шее, паховой области и ушным раковинам. Дома нужно провести ещё один тщательный осмотр.

Максимальную защиту от клещевого энцефалита предоставит прививка. Если клещ всё-таки укусил, необходимо обратиться к врачу или удалить насекомое самостоятельно. Эту процедуру нужно выполнять без резких движений, а образовавшуюся ранку обработать спиртом или йодом.

Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на заражённость. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике, — цитирует врача РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что за первые три месяца 2021 года в России не было зафиксированного не единого случая заражения клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Но 181 россиянин был укушен. Это в 11 раз меньше, чем за те же месяцы 2020 года.