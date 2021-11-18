Развеян миф о положительном влиянии воды с лимоном на скорость метаболизма

Нет никаких научных данных, подтверждающих положительное влияние воды с лимоном на ускорение метаболизма. Считается, что подобный метод приводит к сжиганию жира, пишут «Ежедневные Новости Владивостока».

Ежедневное употребление воды с лимоном по утрам часто советуют людям в качестве средства для ускорения метаболизма. Однако исследований, подтверждающих эффективность такого метода, пока не было опубликовано, научных данных об этом также нет.

Тем временем, половина выжатого в воду лимона содержит лишь 18% от суточной нормы витамина С: четверть плода киви содержит гораздо большее количество полезного микроэлемента, при дефиците которого нарушается нормальное функционирование организма.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, как ускорить метаболизм. По её словам, стоит наладить правильное питание и заниматься физическими упражнениями. Зелёный чай, обильное питьё простой воды, строгие диеты и «особые» продукты без физнагрузок никак не помогут повлиять на обмен веществ, утверждает она. Она пояснила, что употребление большого количества питьевой воды в день и зелёного чая никак не сказывается на скорости обменных процессов в организме: исследования показали, что те, кто пьют много воды, потребляют всего лишь на 20 ккал в сутки меньше. Круглова добавила, что острые продукты, в том числе имбирь, могут лишь незначительно увеличить теплоотдачу организма, но не ускорить метаболизм.