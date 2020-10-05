Работодателей призовут внимательнее относиться к здоровью сотрудников

Вопросы популяризации здорового образа жизни среди россиян обсудят в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью, который организовал Минздрав при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Госдумы и Совета Федерации РФ. Мероприятие пройдёт с 5 по 6 октября.
По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, в числе тем, которые планируется обсудить во время форума, укрепление общественного здоровья на рабочих местах.
Корпоративные программы были внедрены в ряде организаций, в том числе в госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД» в 2019 году в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». В настоящее время продолжается внедрение корпоративных программ в 20 пилотных регионах России, — рассказал он.
Также участники форума обсудят лучшие практики по укреплению здоровья работников, определят плюсы и минусы реализации программ за прошедший период. По итогам до конца года будут обновлены модельные корпоративные программы.
Особое внимание будет уделено созданию работодателем условий для укрепления здоровья работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и иных возможных ситуациях, — отметил Салагай.
Замминистра добавил, что в свою очередь Минздрав призывает работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников, особенно в период пандемии коронавируса.
По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, в России нужно разработать новую концепцию производственной медицины, что позволит решить минимум две задачи — по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных, а также по разработке врачами специальных рекомендаций для конкретного предприятия при возникновении неблагоприятных ситуаций,
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