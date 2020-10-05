Работодателей призовут внимательнее относиться к здоровью сотрудников

https://static.news.ru/photo/7ff6890e-06e0-11eb-861e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросы популяризации здорового образа жизни среди россиян обсудят в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью, который организовал Минздрав при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Госдумы и Совета Федерации РФ. Мероприятие пройдёт с 5 по 6 октября.

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, в числе тем, которые планируется обсудить во время форума, укрепление общественного здоровья на рабочих местах.

Корпоративные программы были внедрены в ряде организаций, в том числе в госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД» в 2019 году в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». В настоящее время продолжается внедрение корпоративных программ в 20 пилотных регионах России, — рассказал он.

Также участники форума обсудят лучшие практики по укреплению здоровья работников, определят плюсы и минусы реализации программ за прошедший период. По итогам до конца года будут обновлены модельные корпоративные программы.

Особое внимание будет уделено созданию работодателем условий для укрепления здоровья работников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и иных возможных ситуациях, — отметил Салагай.

Замминистра добавил, что в свою очередь Минздрав призывает работодателей внимательно относиться к здоровью сотрудников, особенно в период пандемии коронавируса.

По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, в России нужно разработать новую концепцию производственной медицины, что позволит решить минимум две задачи — по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных, а также по разработке врачами специальных рекомендаций для конкретного предприятия при возникновении неблагоприятных ситуаций, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что штраф для столичных организаций, которые проигнорируют указ мэра Москвы Сергея Собянина и не переведут на удалёнку 30% сотрудников, может достигать 300 тыс. рублей.