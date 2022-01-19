Психолог рассказала, чем хорош секс на первом свидании

Люди часто портят первое свидание своим поведением, поскольку переоценивают значимость этого мероприятия. Нужно вести себя естественно и быть собой, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в разговоре с NEWS.ru. Секс на первом свидании допустим и хорош тем, что часто люди думают, что видят свою вторую половину первый и последний раз, поэтому полностью раскрепощаются в постели и убирают все барьеры, добавила сексолог.

Нужно снизить значимость первого свидания, не нужно показывать себя с какой-то стороны и пытаться понравиться. Это большая проблема всех людей, которые потом анализируют своё поведение, думают, что неправильно и по-дурацки себя вели, когда они пытаются понравиться. Нужно быть собой, как бы это банально ни звучало, и не повышать значимость самого свидания. Не факт, что это тот самый человек, который вам нужен, тот единственный или та единственная, — сказала сексолог.

По её словам, также не следует сразу выставлять человеку всю свою подноготную, хвастаться или говорить о себе больше, чем следует, поскольку момент может быть не самым лучшим.

Коснулась специалист и темы интимной близости на первом свидании. Она подчеркнула, что не стала бы выстраивать какие-то чёткие правила и говорить, что надо так делать или не надо.

Когда задействована чувственная сфера, даже секс будет по-другому происходить, он будет более качественный, более чуткий, но секс на первых свиданиях чем хорош: люди думают, что, возможно, они видят этого человека первый или последний раз, и поэтому они раскрепощаются полностью и убирают все барьеры, поэтому он может быть такой чудодейственный, — сказала Миллер.

По её словам, у некоторых людей интимная близость перерастает в отношения, а у других — ничего дальше не идёт, но если человек всё же хочет отношений, то лучше не доводить до интима на первом свидании, а сначала выстроить чувственную сферу взаимоотношений.

Бывает такое, что людей захлестнули чувства и эмоции и они не особо понимают, что они делают, но они это делают, у одних это переходит в нечто большее, а у других нет. Если вы хотите прямо отношений, то лучше обойтись без секса и выстроить чувственную сферу взаимоотношений, базу и на её основе что-то более качественное создавать, — считает сексолог.

Ранее сексолог Ирина Айриянц рассказала мужчинам, как не разочаровать женщину в постели. По её словам, кавалеру стоит вести себя настойчиво и быть заряженным на результат, поскольку интимные отношения — это «последний бастион» для проявления мужчинами сексуальной агрессии.