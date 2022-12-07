Психиатр рассказала, как отучить ребенка врать родителям Психиатр Николаева: чем авторитарнее родители, тем чаще дети будут им врать

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Отучить детей врать родителям реально, если взрослые сменят стиль воспитания с авторитарного, жестокого на «строгий, но справедливый», рассказала NEWS.ru психиатр Елена Николаева. Эксперт добавила, что часто ребенок обманывает из-за страха не отправиться в угол, а «получить ремня или пощечину». По ее словам, также необходимо понять, лукавит ли чадо сознательно, или это его фантазии в силу возраста.

Не наказывайте ребенка ремнем или пощечиной. Смените стиль с авторитарного на строгий, но справедливый. Не клеймите ребенка, что он лжец. Если вы знаете, что он нашкодил, то не задавайте вопрос, провоцирующий ложь: кто в этом виноват, кто это сделал, выясню — прибью. Кроме того, часто дети, особенно маленькие, в пять-шесть лет, не врут, а фантазируют, что они что-то смастерили, умеют летать, что они обладают нечеловеческими способностями. Тут лучше «похвалить» его, но отметить, что все это его фантазии. Но в основном дети врут из-за страха жестокого наказания. Их надо воспитывать, а не карать, — заявила Николаева.

Она отметила, что каждый проступок ребенка необходимо тщательно разбирать, объяснять, что родителям можно и нужно рассказывать все, что волнует детей, чтобы это ни было.

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