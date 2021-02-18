Попова оценила риск подхватить британский штамм у переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d3059d8-7216-11eb-b1be-96000091f725_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Те, кто уже перенёс коронавирус, могут не опасаться повторного заражения его мутировавшей формой из Великобритании. Больших рисков нет, заверила главный санитарный врач России Анна Попова.

Как пояснила глава Роспотребнадзора, было проведено исследование, которое показало, что клетки крови переболевших COVID-19 оказались губительны для британского штамма.

Это говорит о том, что людям, которые переболели, больших рисков повторно заразиться [для них] на сегодняшний день нет, — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Попова напомнила также, что научный центр «Вектор» проверил две российские вакцины на эффективность защиты от британского штамма.

Ни для «ЭпиВакКорона», ни для вакцины российской «Спутник» разницы между её активностью в отношении вируса обычного COVID-19 или британского штамма нет. И вакцина эффективна. Люди, которые привиты «ЭпиВакКороной» и «Спутником», могут считать себя защищёнными от нового штамма, — подчеркнула главный санитарный врач.

16 февраля центр «Вектор» подтвердил, что российские препараты «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» защищают от британского штамма коронавирусной инфекции.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%.

Ранее Попова также рассказала, что выявленные за рубежом новые штаммы коронавирусной инфекции в России почти не распространяются, сообщал NEWS.ru.