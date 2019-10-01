https://static.news.ru/photo/3b4708f0-e45a-11e9-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожилых жителей Подмосковья, в том числе живущих в отдалённых деревнях и сёлах, с января 2020 года будут бесплатно доставлять к месту медицинского обследования.

Как сообщает телеканал «360» , власти региона уже закупили для этих целей 54 новых микроавтобусов. 16 машин оснащены специальным подъёмным устройством для колясочников. В состав медицинской бригады, сопровождающей пожилых людей, войдут водитель, медик и специалист по социальной работе. Услуга будет бесплатной и не потребует предварительной записи.

Программа доставки пожилых граждан на медобследование реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». В настоящий момент в Подмосковье проживают около двух миллионов пенсионеров, из них около 200 тысяч в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.

News.ru ранее приводил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 75% россиян считают, что государство уделяет недостаточно внимания пожилым людям.