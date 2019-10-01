Пожилых жителей Подмосковья, в том числе живущих в отдалённых деревнях и сёлах, с января 2020 года будут бесплатно доставлять к месту медицинского обследования.
Как сообщает телеканал
Программа доставки пожилых граждан на медобследование реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». В настоящий момент в Подмосковье проживают около двух миллионов пенсионеров, из них около 200 тысяч в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.
News.ru ранее приводил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 75% россиян считают, что государство уделяет недостаточно внимания пожилым людям.