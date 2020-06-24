От коронавируса в России скончались ещё 154 человека

https://static.news.ru/photo/9451af96-b5f0-11ea-940f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 154 пациента. Таким образом, число подтверждённых от COVID-19 смертей с начала эпидемии достигло 8513.

Такие данные приводит оперштаб. По его информации, за последние 24 часа медики подтвердили ещё 7176 диагнозов в 84 регионах страны. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. При этом суточное количество излечившихся превышает число заболевших. Так, за минувший день было выписано 12 393 пациента.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса, более половины этих пациентов уже поправились. Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 216 906 (+811 за последние сутки) заболевших, 141 268 выздоровели (+2020 за последние сутки), 3657 умерли (+14 за последние сутки).

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 347 022 человек, на втором Бразилия — 1 145 906.

Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу и Иран, Чили.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.