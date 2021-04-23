Онколог рассказал о влиянии коронавируса на лечение рака

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Влияние коронавируса на развитие рака изучено в недостаточной мере, учёным понадобится несколько лет, чтобы провести необходимые исследования. Об этом журналистам рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин, комментируя сообщения о том, что переболевший COVID британец излечился от рака.

Эти люди — исключение. У них просто, скорее всего, имеются особенности иммунной системы. Например, тот же цитокиновый шторм — то есть переактивация иммунной системы — мог заодно смахнуть и опухоль. В организме активируются те механизмы, которые нам известны, но не совсем пока понятно, как они взаимосвязаны с вирусом, — цитирует «Газета.Ru» специалиста.

При этом он подчеркнул, что влияние SARS-CoV-19 на течение онкологии не исключается, но требуется больше времени, чтобы установить точные механизмы и последствия этого влияния. Кроме того, учёным известно о способности некоторых вирусов уничтожать злокачественные клетки, поэтому нечто похожее могло произойти и с британским пациентом. Что касается использования вирусов для лечения рака — пока что это задача невыполнима.

Получить системную вирусную патологию, чтобы она избирательно убивала раковые клетки, — это из области фантастики, — заключил Черёмушкин.

Ранее Британский журнал гематологии сообщил, что мужчина, у которого был диагностирован рак крови, переболел коронавирусом, после чего большая часть раковых клеток у него исчезла. Отмечается, что пациент даже не успел начать химиотерапию. По мнению британских медиков, иммунный ответ организма также атаковал раковые клетки.

Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю составило 5,7 млн человек. Это максимум с начала пандемии. Темпы распространения инфекции увеличились в Индии, ряде стран Латинской Америки и Восточной Европы, там с начала апреля был установлен рост заболеваемости.