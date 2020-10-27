Новосибирский учёный проверил риски повторного заражения COVID на себе

https://static.news.ru/photo/21522d6e-1823-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший работник центра «Вектор», ведущий научный сотрудник новосибирского Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов поставил над собой эксперимент о возможности повторного заражения COVID-19.

Переболев коронавирусом в феврале, он сознательно регулярно контактировал с заражёнными, чтобы проверить, насколько его иммунная система справится с COVID-19 после выздоровления, пишет «КП Новосибирск».

На тот момент я был первым в коллективе, кто переболел коронавирусом. Мы стали наблюдать, как поведут себя антитела, насколько они сильны, как долго будут находиться в организме. Наблюдение показало довольно быстрое снижение их количества в крови. К исходу третьего месяца с начала болезни они перестали определяться, — поделился специалист.

При этом Чепурнов подчеркнул, что антитела в крови являются скорее маркером того, переболел ли человек, в то время как за реальную защиту организма от повторного заражения отвечают факторы клеточного иммунитета.

Защита пала ровно через шесть месяцев с момента первичного заболевания. Инфекция дала о себе знать першением в горле — и носоглоточный ПЦР-мазок сразу показал положительную реакцию на COVID, — поделился учёный.

При этом он поделился, что повторное течение болезни в организме проходило тяжелее, даже потребовалась госпитализация. При этом он добавил, что его случай нельзя считать показательным, и в целом необходимо собрать более подробную статистику, чтобы делать какие-либо выводы о том, всегда ли повторное заболевание переносить сложнее.

В то же время, считает Чепурнов, его эксперимент может свидетельствовать о том, что надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса не стоит, а прививки могут оказаться не так эффективны: многие из них делать повторно не имеет смысла, а их эффект также пропадёт со временем.

Нам нужна вакцина, которую можно будет применять многократно. Рекомбинантная вакцина для этого не подойдёт. <...> Здесь, скорее всего, подойдёт так называемая убитая вакцина, над которой работает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Убитая вакцина подразумевает введение в организм собственно возбудителя болезни, убитого формалином. Такая вакцина дает иммунной системе портрет возбудителя и обучает противостоять ему. Её можно «допринимать» через определённые периоды, — отмечает специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме назвали обязательную вакцинацию от коронавируса чрезвычайной мерой, и в настоящее время в России данный вопрос не рассматривается, так как COVID-19 не представляет опасности для жизни большого количества граждан.