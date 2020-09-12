Невролог назвал причину ухудшения памяти

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Врач-невролог Александр Комаров рассказал, почему некоторые люди с возрастом сталкиваются с ухудшением памяти.

Он объяснил, что память является высшей психической функцией мозга.

Как работает мозг, такова и память. Если мозг хорошо снабжается кровью, получает кислород и глюкозу, тогда и память будет хорошая, а если плохо, то память будет подводить, — отметил специалист.

По его словам, 55 — это рубеж, когда в организме скапливаются шлаки, которые тот не успевает выводить. Это проявляется в виде атеросклероза, ожирения и сахарного диабета, и мозг не является исключением.

При развитии атеросклероза артерии начинают отключаться от кровоснабжения, начинаются его нарушения — хроническая ишемия головного мозга, — сообщил Комаров.

При резком ухудшении памяти, сопровождаемом набором веса и отёками, врач рекомендует сдать анализы на гормон щитовидной железы, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, что со временем человек начинает забывать неприятные моменты жизни, однако это не значит, что они не сохраняются в памяти.