Невролог рассказал, почему человек со временем забывает негативные моменты

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, что со временем человек начинает забывать неприятные моменты жизни, однако это не значит, что они не сохраняются в памяти.
Как пояснил учёный, человеческий мозг блокирует негативные воспоминания благодаря защитным функциям.
У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. <...> Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм, — привели слова учёного на портале радио Sputnik.
Он отметил, что существуют специальные медицинские практики, которые могут восстановить воспоминания, в том числе и негативные, которые воспринимались как забытые.
Как писал NEWS.ru ранее, кардиолог Владимир Хорошев сообщил, что люди старше 55 лет должны избегать недосыпания, чтобы избежать нарушения когнитивных функций.