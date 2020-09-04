Невролог рассказал, почему человек со временем забывает негативные моменты

https://static.news.ru/photo/fdc9a704-ef1f-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: JerzyGorecki /pixabay.com

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, что со временем человек начинает забывать неприятные моменты жизни, однако это не значит, что они не сохраняются в памяти.

Как пояснил учёный, человеческий мозг блокирует негативные воспоминания благодаря защитным функциям.

У сознания человека есть такие механизмы, которые сохраняют нас от негатива. Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешным. <...> Это свойство сознания, его способность выживать. Это приспособительный механизм, — привели слова учёного на портале радио Sputnik.

Он отметил, что существуют специальные медицинские практики, которые могут восстановить воспоминания, в том числе и негативные, которые воспринимались как забытые.

Как писал NEWS.ru ранее, кардиолог Владимир Хорошев сообщил, что люди старше 55 лет должны избегать недосыпания, чтобы избежать нарушения когнитивных функций.