Диетолог назвал пять противовоспалительных продуктов

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Немецкий эксперт по питанию Свен-Давид Мюллер назвал продукты, употребление которых подавляет воспалительные процессы в организме: мёд, зелёный чай, куриный бульон, карри, семена льна.

Их потребление доктор Мюллер рекомендует сделать регулярным: в таком случае полезное действие продуктов будет более выраженным, — пишет издание «МедикФорум».

По словам диетолога, употребление пяти этих продуктов снизит риск хронических заболеваний, связанных с воспалительными процессами.

Как писал NEWS.ru, российские специалисты по питанию не рекомендовали садиться на жёсткую диету во время действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавируса. Дефицит калорий и исключение из рациона основных питательных веществ может только увеличить риск подхватить COVID-19