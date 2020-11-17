У недоношенных детей меньше риск заболеть коронавирусом

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Этот диагноз ставится малышам, которые появились на свет с 22-й по 37-ю неделю. Такие младенцы требуют специального ухода, потому что рождаются с несформированными внутренними органами и слабым иммунитетом. Сразу после появления они часто оказываются в инкубаторах, где создаётся среда, похожая на утробу матери. Даже если врачи выходят такого ребёнка, и он «нагонит» по уровню развития сверстников, в будущем у него выше вероятность развития различных заболеваний. NEWS.ru выяснил у неонатологов, какими недугами чаще болеют рождённые раньше срока, а какие — обходят таких малышей стороной.

У недоношенных детей риск заболеть коронавирусной инфекцией ниже, чем у малышей, рождённых в положенный срок, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков. Врач объяснил это «незрелостью многих структур» в их организме. У детей отсутствует благоприятная среда для развития инфекции.

Коронавирусу для размножения нужны определённые клетки-рецепторы — в носоглотке, кишечнике. На них белок вируса фиксируется, чтобы дальше внедриться в клетку и начать размножение. У недоношенных детей этих клеток может оказаться меньше, чем у доношенных. Вирусу не за что «зацепиться», и он не размножается. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Пока врачи лишь предполагают, что недоношенные дети лучше защищены от коронавируса. Точных данных, подтверждающих это, нет. Не прошёл достаточный срок, чтобы провести наблюдения и сделать необходимые выводы, отметил Тимаков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Остальные патологии у недоношенных детей развиваются гораздо чаще. Например, они с большей вероятностью заболевают аллергией, бронхиальной астмой, ожирением, чем доношенные, сообщил NEWS.ru главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского Андрей Продеус.

У недоношенных детей изначально нарушена нормальная траектория развития их иммунного ответа. Мы к ним относимся как к пациентам иммунокомпрометированным. Чем более недоношенный ребёнок, тем выше риски заболеваний. Андрей Продеус главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова

Если ребёнок провёл времени внутриутробно меньше, чем полагается, у него выше риск развития любых патологий — нервной системы, дыхательной, эндокринной, пищеварительной, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-неонатолог, педиатр Татьяна Гижицкая. Причём заболевание может начаться в любом возрасте — как в подростковом, так уже и во взрослом.

Чтобы снизить риск всех патологий, в том числе во взрослом возрасте, недоношенных детей обязательно нужно вакцинировать. Отказавшись от прививок, родители во много раз увеличивают вероятность гибели ребёнка от различных инфекций, сообщают врачи.

Иммунитет у таких детей, как правило, снижен. А мы знаем два наиболее эффективных «тренажёра» для него — это спорт и вакцинация. Исключив все противопоказания, необходимо делать все положенные прививки как можно раньше. Татьяна Гижицкая врач-неонатолог, педиатр врач-неонатолог, педиатр

После рождения недоношенные дети должны быть вакцинированы от туберкулёза, гепатита В, пневмококковой инфекции, ротавируса, сообщил Евгений Тимаков. Последняя прививка особенно важна, потому что у таких малышей из-за незрелости кишечника плохо функционируют пищеварительная и ферментная системы. Они могут погибнуть от любого ротавируса.

Также врач рекомендует ставить таким детям дополнительные прививки — от ветряной оспы и менингита. Евгений Тимаков добавил, что если недоношенные дети вакцинированы, полноценно питаются и занимаются спортом, их состояние здоровья не отличается от доношенных сверстников.