У недоношенных детей меньше риск заболеть коронавирусом

17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Этот диагноз ставится малышам, которые появились на свет с 22-й по 37-ю неделю. Такие младенцы требуют специального ухода, потому что рождаются с несформированными внутренними органами и слабым иммунитетом. Сразу после появления они часто оказываются в инкубаторах, где создаётся среда, похожая на утробу матери. Даже если врачи выходят такого ребёнка, и он «нагонит» по уровню развития сверстников, в будущем у него выше вероятность развития различных заболеваний. NEWS.ru выяснил у неонатологов, какими недугами чаще болеют рождённые раньше срока, а какие — обходят таких малышей стороной.
У недоношенных детей риск заболеть коронавирусной инфекцией ниже, чем у малышей, рождённых в положенный срок, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков. Врач объяснил это «незрелостью многих структур» в их организме. У детей отсутствует благоприятная среда для развития инфекции.
Коронавирусу для размножения нужны определённые клетки-рецепторы — в носоглотке, кишечнике. На них белок вируса фиксируется, чтобы дальше внедриться в клетку и начать размножение. У недоношенных детей этих клеток может оказаться меньше, чем у доношенных. Вирусу не за что «зацепиться», и он не размножается.
Пока врачи лишь предполагают, что недоношенные дети лучше защищены от коронавируса. Точных данных, подтверждающих это, нет. Не прошёл достаточный срок, чтобы провести наблюдения и сделать необходимые выводы, отметил Тимаков.
Остальные патологии у недоношенных детей развиваются гораздо чаще. Например, они с большей вероятностью заболевают аллергией, бронхиальной астмой, ожирением, чем доношенные, сообщил NEWS.ru главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского Андрей Продеус.
У недоношенных детей изначально нарушена нормальная траектория развития их иммунного ответа. Мы к ним относимся как к пациентам иммунокомпрометированным. Чем более недоношенный ребёнок, тем выше риски заболеваний.
Если ребёнок провёл времени внутриутробно меньше, чем полагается, у него выше риск развития любых патологий — нервной системы, дыхательной, эндокринной, пищеварительной, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-неонатолог, педиатр Татьяна Гижицкая. Причём заболевание может начаться в любом возрасте — как в подростковом, так уже и во взрослом.
Чтобы снизить риск всех патологий, в том числе во взрослом возрасте, недоношенных детей обязательно нужно вакцинировать. Отказавшись от прививок, родители во много раз увеличивают вероятность гибели ребёнка от различных инфекций, сообщают врачи.
Иммунитет у таких детей, как правило, снижен. А мы знаем два наиболее эффективных «тренажёра» для него — это спорт и вакцинация. Исключив все противопоказания, необходимо делать все положенные прививки как можно раньше.
После рождения недоношенные дети должны быть вакцинированы от туберкулёза, гепатита В, пневмококковой инфекции, ротавируса, сообщил Евгений Тимаков. Последняя прививка особенно важна, потому что у таких малышей из-за незрелости кишечника плохо функционируют пищеварительная и ферментная системы. Они могут погибнуть от любого ротавируса.
Также врач рекомендует ставить таким детям дополнительные прививки — от ветряной оспы и менингита. Евгений Тимаков добавил, что если недоношенные дети вакцинированы, полноценно питаются и занимаются спортом, их состояние здоровья не отличается от доношенных сверстников.