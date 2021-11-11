Названы три продлевающие жизнь специи

Употребление ряда специй позволяет снизить риски развития рака, диабета и прочих болезней, тем самым продлив себе жизнь. Об этом сообщается в публикации издания Express.

По словам автора материала Джессики Ниббс, три специи обладают полезными свойствами и помогают защитить организм человека от серьёзных заболеваний. В первую очередь это куркумин — он помогает снизить риски возникновения рака и нивелирует проявления возрастных заболеваний.

Куркумин может продлить жизнь за счёт ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность, — пишет автор статьи.

Эксперимент показал, что у людей, употреблявших в течение месяца по 4 грамма приправы в день, на 40% сокращалось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в онкологическое заболевание.

Ещё одна полезная специя — корица. Она способствует снижению сахара в крови и помогает при диабете второго типа, а также снимает воспаление. Также сообщается, что корица способна уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель.

Также с раковыми клетками помогает бороться эфирное масло корицы.

Третьей полезной специей является шалфей. Он способствует улучшению функций мозга, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Кроме того, шалфей полезен при болезнях сердца.

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