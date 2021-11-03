Диетолог рассказала о продуктах, которые необходимы в преддверии зимы

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко назвала продукты, которым следует уделить внимание в своём рационе в преддверии зимы. Это овощи, богатые витаминами группы В, и цитрусовые — источник витамина С, пишет URA.RU.

Самое главное — помнить про витамины группы B, а это овощи. И про витамин С, это цитрусовые. И про продукты, которые обладают влиянием на иммунную систему, то есть это и зелень, специи, и лук, и чеснок, — пояснила специалист в области правильного питания.

Перед началом зимы стоит включить в рацион как можно больше сезонных продуктов. Это яблоки, хурма и «короли осени» — цитрусовые.

Стараемся всегда выбирать сезонные продукты, потому что здесь они будут более качественно доносить до нас и витамины, и микроэлементы, — сказала диетолог, добавив, что цитрусовые надо употреблять в свежем виде, а не в качестве сока.

Сезонные колебания овощей и фруктов влияют на человека, считают врачи. Их необходимо употреблять, чтобы держать организм на должном уровне, так как перед зимой процессы обмена веществ замедляются и организм от этого страдает.

Ранее диетолог Марина Макиша посоветовала россиянам в преддверии зимы покупать замороженные ягоды и есть больше жирной рыбы. Зимой людям следует питаться иначе, так как организму не хватает определённых питательных веществ, микроэлементов и витаминов.