Названы самые полезные продукты для поджелудочной железы Гематолог Васильева назвала овощи и фрукты в числе полезных продуктов для поджелудочной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гематолог Людмила Васильева назвала в беседе с NEWS.ru самые полезные продукты для поджелудочной железы, к которым относятся куриное филе, молочные продукты, овощи и фрукты. Она напомнила, что для этого важнейшего органа вредны любые излишки, будь то слишком жирная, слишком сладкая, слишком острая или соленая пища, не говоря уже про алкоголь.

Самыми полезными продуктами для поджелудочной являются куриное филе, желательно отварное, а если на пару — то вообще отлично, нежирное молоко, натуральные йогурты, если вы их найдете, овощи, фрукты, фасоль, чечевица, любые крупы и ягоды, — сообщила Васильева.

Она также добавила, что поджелудочной железе вредит спиртное в любых количествах, и его употребление всегда является раздражителем. Для наилучшего же ее функционирования необходимо исключить из рациона алкоголь и острую пищу, а также ограничить употребление жирной пищи.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов отметил, что копчености, жареное мясо и рыба, а также кондитерские изделия при употреблении их с алкоголем могут нанести вред печени, желудку, поджелудочной железе и даже сердечно-сосудистой системе. Закусывать алкоголь также не рекомендуется арбузом, дыней и виноградом, которые плохо сочетаются с другими продуктами. Идеальной же закуской во время застолья являются сало, сливочное масло и соленья.