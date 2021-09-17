Названы самые опасные для туристов в пандемию страны

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии проанализировал данные о количестве заболевших коронавирусом немецких туристов по странам и составил список наиболее опасных направлений, сообщает Frankfurter Rundschau.

Большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны инфицирования заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6087 отдыхающих, — цитирует издание сообщение учёных.

Ещё около 5,7 тысячи пациентов заразились COVID-19 в непризнанном Косово. На третьем месте находится Хорватия, откуда коронавирус привезли около 2,5 тысячи немцев. Также в десятке антирейтинга оказались популярные у туристов Греция и Италия.

Ранее в Египте положительно оценили заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о низком проценте заболевших коронавирусом российских туристов, вернувшихся из этой страны. Она сказала, что среди всех туристов, которые вернулись из Египта в течение этого месяца, количество случаев заражения или даже признаков заражения менее 1%.