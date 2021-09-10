В Египте обрадовались низкой заболеваемости COVID-19 туристов из России

В Египте положительно оценили заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о низком проценте заболевших коронавирусом российских туристов, вернувшихся из этой страны. Об этом пишут «Известия».

Попова сказала, что среди всех туристов, которые вернулись из Египта в течение этого месяца, количество случаев заражения или даже признаков заражения менее 1%, — заявил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

Министр надеется, что в мире в дальнейшем не произойдёт новая вспышка коронавирусной инфекции. По его словам, в Египте наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают туристы, — в случае ухудшения обстановки власти не исключают введение дополнительных мер в отношении путешественников. В курортных Хургаде и Шарм-эш-Шейхе риск заразиться инфекцией ниже благодаря жаркому климату и невысокой плотности населения.

Ранее сообщалось, что два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев. Они будут расположены на побережьях Красного и Средиземного морей, об этом также рассказал Халед аль-Анани.

Он добавил, что Египет известен не только своими курортами, в стране много туристических точек, принимающих путешественников. Это — Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Министр отметил, что целью властей является предоставление туристам возможности посетить города, вызвав у них желание «приехать не один раз».