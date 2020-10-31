Названы ключевые различия в передаче гриппа и коронавируса

https://static.news.ru/photo/ba691e92-1b8c-11eb-99c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция и грипп передаются через так называемые «события-суперраспространители», когда множество людей находятся в одном месте. В отличие от гриппа COVID-19 имеет гораздо больше таких событий из-за слабого иммунитета к нему.

У вирусов разное время предсимптомного распространения. Грипп проявляется через четыре дня после заражения, коронавирус обладает длительным инкубационным периодом, который может длиться две недели.

Индекс репродукции гриппа оценивается в 1-1,3 человека, больной коронавирусной инфекцией может передать вирус более чем десяти людям. Это связано со слабым иммунитетом к нему, сообщает издание Huffington Post.

Как писал NEWS.ru, перенёсшие COVID-19 могут вновь подхватить инфекцию через 3-5 месяцев, поскольку у них исчезают антитела. Об этом заявил руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин.

Ранее учёные Гарвардского университета выяснили, что иммунитет от коронавирусной инфекции существует недолго и-за появления в крови больных белков TNF. Они мешают формироваться клеткам, ответственным за вырабатывание антител.