Назван риск заражения COVID-19 при купании

Способность возбудителя COVID-19 передаваться по воде от человека к человеку не доказана. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он объяснил, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

Таким образом, вода из открытых водоёмов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, — сказал эксперт.

Он также сообщил, что специалисты Роспотребнадзора брали пробы воды и исследовали их на наличие коронавируса, положительный результат не подтвердили ни в одном из случаев. Лебедев призвал соблюдать социальную дистанцию на пляжах, тогда не придётся носить маски. Также он призвал не ложиться там, где уже много отдыхающих или где затруднён проход к водоёму.

Специалист советует избегать зон пляжной торговли и точек общепита. Многочисленные контакты и приближение к другим людям способствуют передаче вируса. Он призвал мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком и обязательно надевать маску в помещении.

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