Назван наихудший способ употребления яиц

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Завтрак считается наиболее важным приёмом пищи, однако если человек здоров и привык к другому распорядку дня, от еды по утрам можно отказаться. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью РИА Новости Стародубова рассказала, что хотя завтрак и считается одним из самых важных приёмов пищи за день, последние исследования показали, что ещё важнее для организма — регулярное питание...