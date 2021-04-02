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Назван наихудший способ употребления яиц

05:37, 03 апреля 2021 40
Фото: pixabay.com

Самым вредным способом употребления яиц является их обжарка вместе с колбасой. Об этом заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот — делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным, — сказал врач в эфире телеканала «Россия».

По словам специалиста, специально проведённые исследования показали, что употребление даже 50 граммов жареного красного мяса вместе с яйцами серьёзно увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, кроме того, в этой ситуации ускоряется развитие атеросклероза.

По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать, — подчеркнул Гинзбург.

При этом, самым полезным видом приготовления данного продукта диетолог назвал яйца пашот.

Ранее диетолог Наталья Круглова сообщила, что идеальными блюдами для завтрака являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом писал NEWS.ru.

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