Назван наихудший способ употребления яиц

Самым вредным способом употребления яиц является их обжарка вместе с колбасой. Об этом заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.
Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот — делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным, — сказал врач в эфире телеканала «Россия».
По словам специалиста, специально проведённые исследования показали, что употребление даже 50 граммов жареного красного мяса вместе с яйцами серьёзно увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, кроме того, в этой ситуации ускоряется развитие атеросклероза.
По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать, — подчеркнул Гинзбург.
При этом, самым полезным видом приготовления данного продукта диетолог назвал яйца пашот.
Ранее диетолог Наталья Круглова сообщила, что идеальными блюдами для завтрака являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом писал NEWS.ru.