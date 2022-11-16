Названо главное условие похудения без изнурительных диет Терапевт Асанов: для здорового похудения нужно спать минимум восемь часов на спине

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Главным условием здорового похудения без изнурительных диет и физических нагрузок является полноценный сон, заявил NEWS.ru врач-терапевт Тимур Асанов. Медик отметил, что минимальная продолжительность такого отдыха — восемь часов.

Для нормального функционирования организма оптимальная продолжительность сна — восемь часов, при этом засыпать нужно не позднее 22:00. Именно с этого часа начинается выработка гормона сна — мелатонина. Он очень важен для здорового метаболизма. Если вы хотите худеть во время ночного отдыха, засыпайте в одно и то же время, в том числе в выходные, — подчеркнул Асанов.

Эксперт добавил, что не стоит жертвовать сном в будни и отсыпаться в выходные — «слишком долгий сон может навредить здоровью».

Также значение имеет и поза, в которой вы спите. Оптимальная поза для сна — лежа на спине. Дело в том, что такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона, — рассказал врач.

Асанов отметил, что перед сном рекомендуется тщательно проветрить спальню, отложить гаджеты в сторону, а также закрыть окна плотными шторами.

Врач-кардиолог, ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников ранее назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам. При этом он отмечает, что с приходом второго дыхания он завершает упражнение — 100 подходов он выполняет за 10 минут.