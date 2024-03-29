Нарколог назвал первые симптомы алкоголизма Нарколог Холдин назвал симптомами алкоголизма потерю контроля и отрицание тяги

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Главными симптомами алкоголизма являются потеря контроля над количеством употребляемых спиртных напитков и отрицание тяги, заявил в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, при обнаружении этих признаков у себя или близких необходимо обратиться за помощью. Он пояснил, что ранняя диагностика и лечение помогают эффективнее справиться с зависимостью.

Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется — это серьезный сигнал того, что у вас зависимость от спиртного. Кроме того, возможны и другие признаки, такие, как потеря интереса к привычным занятиям и ценностям, отрицание тяги к спиртным напиткам и обострение хронических заболеваний, — предупредил нарколог.

Ранее врач-нарколог Александр Ковтун заявил, что неопрятность, опустившийся вид и состояние опьянения с самого утра являются яркими признаками алкоголизма у мужчин. Специалист уточнил, что обычно зависимость проявляется уже в запущенной стадии. Кроме того, мужчины, страдающие от алкогольной зависимости, склонны к попрошайничеству, утверждает эксперт.

В свою очередь нарколог Александр Поликарпов рассказал, что при алкогольной зависимости у женщин появляются отеки, кожа становится сухой и безжизненной, а также возникают покраснения на лице. По его словам, отечность может быть вызвана нарушениями в работе почек, сердца или печени.