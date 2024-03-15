Нарколог выделил яркие признаки мужского алкоголизма Врач Ковтун: неопрятность может говорить об алкоголизме у мужчин

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Неопрятность, опустившееся телосложение и состояние опьянения с самого утра являются яркими признаками алкоголизма у мужчин, рассказал врач-нарколог Александр Ковтун. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что обычно зависимость проявляется уже в запущенной стадии. Иногда даже на второй стадии алкоголизма невозможно точно сказать, что у мужчины есть данная проблема.

Мы все наблюдаем за людьми вокруг и даже иногда предполагаем, что человек, скорее всего, пьющий, но точно подтвердить это не можем. Особенно по мужчинам это бывает не видно. Если у женщин это все ярко, утрированно проявляется, то мужчина может иметь вторую стадию алкоголизма и сохранять социальный статус, — пояснил Ковтун.

Мужчины, страдающие от алкогольной зависимости, склонны к попрошайничеству, утверждает специалист. Нарколог также отметил, что блеск в глазах, тремор рук, сухость во рту также бывают при алкоголизме, но они проявляются и в том случае, если человек единожды перепил. О патологическом влечении к спиртному говорит желание разговаривать об алкоголе. В такой момент у человека может повыситься настроение и даже появиться стремление выпить, уточнил врач.

Нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что при алкогольной зависимости у женщин появляются отеки, кожа становится сухой и безжизненной, а также возникают покраснения на лице. По его словам, отечность может быть вызвана нарушениями в работе почек, сердца или печени.