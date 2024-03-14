Нарколог перечислил внешние признаки алкогольной зависимости у женщин Нарколог Поликарпов: при алкогольной зависимости у женщин появляются отеки

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При алкогольной зависимости у женщин появляются отеки, кожа становится сухой и безжизненной, а также возникают покраснения лица, предупредил психиатр-нарколог Александр Поликарпов. В беседе с aif.ru специалист подчеркнул, что отечность может быть вызвана нарушениями в работе почек, сердца или печени.

Как уточнил врач, алкоголь обезвоживает организм, тем самым лишает воды и кожу. Из-за этого кожа теряет эластичность и упругость. Также могут появиться морщины. Некоторые напитки содержат сульфиты, необходимые для консервации. Из-за этого сосуды могут расширяться, возникают покраснения лица.

Кроме того, для злоупотребляющих алкоголем женщин характерны обострения кожных заболеваний. Это связано с тем, что спиртное уменьшает количество полезных бактерий в кишечнике. Алкоголь может спровоцировать обострение экземы, псориаза или розацеа. Поликарпов добавил, что при алкогольной зависимости ногти и волосы становятся хрупкими, так как им не хватает кальция.

Психиатр-нарколог Руслан Исаев ранее рассказал, что женский алкоголизм поддается лечению. По его словам, различия между мужской и женской алкогольными зависимостями «искусственно раздуты».