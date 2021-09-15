Мясников перечислил необязательные для лечения заболевания

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые можно не лечить, так как они не представляют никакой угрозы для здоровья человека, добавив, что в России принято долго и бессмысленно лечить болезни, о которых на Западе даже не задумываются. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

Не нужно лечить уреаплазму, так как это нормальная часть, особенно у женщин, урогенитальной флоры. Также не нужно лечить вирус папилломы человека, немые камни желчного пузыря, если они не болят, инфицирование бактерией Хеликобактер пилори, если нет симптомов, не нужно лечить и оперировать камни в почках, если они находятся именно в почках, потому что, скорее всего, они не пойдут, не нужно лечить гемангиомы (доброкачественные опухоли. — NEWS.ru), если они не растут, а также кисту почек и печени, — пояснил специалист.

Он добавил, что не стоит лечить заболевания, если нет конкретных показаний УЗИ, МРТ или КТ, так как в противном случае «врачи всегда что-то найдут и находки эти будут неясной клинической значимости». Мясников подчеркнул, что в России лечат многие заболевания, о которых на Западе даже не задумываются. В качестве примера он привёл повышение внутричерепного давления, которое в РФ рассматривают как отдельный диагноз.

К неправильно поставленным диагнозам относятся цистит, простатит, которые являются синдромами раздражённого мочевого пузыря, синдромами тазовых болей, а также хронический пиелонефрит, хронический панкреатит. У нас эти заболевания трактуются неправильно и влекут за собой долгое и бессмысленное лечение, — добавил Мясников.

Ранее Мясников объяснил, что пациенты нередко путаются в симптомах инсульта. Так, некоторые ошибочно считают головокружение одним из признаков проблем с сосудами головного мозга и спешат записаться не к тем врачам. Специалист пояснил, что речь об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве. Как правило, уточнил врач, подобные симптомы связаны с проблемами внутреннего уха.