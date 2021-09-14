Мясников назвал симптом, который пациенты путают с инсультом

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что пациенты нередко путаются в симптомах инсульта. Так, некоторые ошибочно считают головокружение одним из признаков проблем с сосудами головного мозга и спешат записаться не к тем врачам.

Мясников пояснил: речь об ощущении мнимого вращения пространства вокруг себя или себя в пространстве. Как правило, уточнил врач, подобные симптомы связаны с проблемами внутреннего уха.

Люди бегут к кардиологу или невропатологу, но это не симптом надвигающегося инсульта, — сказал телеведущий.

Мясников также подчеркнул, что кроме головокружения, при котором трудно стоять, на проблему с внутренним ухом может указывать тошнота. В таких случаях необходимо обращаться за помощью к врачу-отоларингологу.

Ранее Мясников рассказал, что приём препаратов для снижения давления при инсульте может убить пациента. По его словам, лучший способ помочь человеку при инсульте — доставить его в больницу в течении трёх часов с начала приступа. Он пояснил, что если снизить давление, то это приведёт к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках и может закончиться летальным исходом.