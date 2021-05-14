Мясников назвал ошибку при измерении давления

https://static.news.ru/photo/ddb03474-b5fd-11eb-af93-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1 / youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что главная ошибка при измерении артериального давления — делать это слишком часто. В эфире телеканала «Россия 1» он ответил телезрительнице на вопрос о скачках давление, которые она у себя зафиксировала в течение дня.

Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? <...> То, что у вас разовые подъёмы давления, они ни о чём не говорят, — сказал врач.

А вот если у человека фиксируют устойчивое давление 150 мм ртутного столба, вот тут пора обращаться к врачу, потому что речь идёт о гипертонии, которая требует лечения.

Если пациент заметил скачок один раз, то стоит попробовать холтеровское мониторирование, то есть выяснить усреднённое артериальное давление за сутки.

Но в среднем врач советует делать это не чаще, чем раз в три месяца.

Мясникова в скором времени ждёт судебный процесс. На него собирался подать в суд житель Обнинска, чья бабушка наслушалась советов доктора и выбросила всю мелкую бытовую технику в доме.